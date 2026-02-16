Мирошник заявил, что наемники теряют интерес к войне на Украине

«В последнее время украинский рынок услуг для европейцев и азиатов просел. Интерес к нему упал из-за того, что многие наемники гибнут и получают серьезные ранения. Часть из них бежит с Украины в свои страны, где рассказывают, что происходит в театре военных действий на Украине. Это, конечно, снижает привлекательность для иностранцев приезжать на эту территорию. Украина обречена воевать за счет своего собственного пушечного мяса», — сказал Мирошник.