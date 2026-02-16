Стало известно, что делегации обсудят на переговорах по Украине в Женеве

Уже 17 февраля состоится новый раунд трехсторонних переговоров по Украине. Третий саммит с участием Москвы, Вашингтона и Киева пройдет в Женеве. Делегации обсудят тему введения энергетического перемирия. Так пишет ТАСС, ссылаясь на западный источник.
Встреча дипломатов из РФ, США и Украины продлится два дня. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», — оповестил собеседник агентства.
По данным источника ТАСС, Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет делегации РФ на переговоры. Собеседник агентства заверил, что страна как принимающая площадка сделает для этого все необходимое. Швейцария сыграет роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций.