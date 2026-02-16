Военная техника в Алматы, Қонаеве и Талдыкоргане: Минобороны сделало заявление

Министром обороны Республики Казахстан проводится плановая проверка органов военного управления и воинских частей Вооруженных Сил. В этой связи в период с 16 по 18 февраля в городах Алматы, Қонаев и Талдыкорган будет осуществляться перемещение военной техники. В отдельных районах автомобильных дорог возможно временное ограничение движения.