Киевский режим стал террористической ячейкой, заявили в МИД

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киевский режим достиг состояния международной террористической ячейки с неонацистской прошивкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки», — сказала она в программе «Большая игра» на Первом канале.

Дипломат добавила, что речь идет о международном терроризме, который подпитывают оружием, деньгами и политической поддержкой извне.

«Целый конгломерат стран под натовским зонтиком», — пояснила Захарова.

В частности, Украина совершает теракты не только против мирного населения, но и работников соцслужб, рассказала представитель МИД.

«Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того, чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — заключила она.

В декабре замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский подчеркивал, что Москва не видит со стороны Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Напротив, добавил дипломат, оружие из стран этого блока используется неонацистами для атак на мирных жителей на территории России.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
