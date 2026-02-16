В Британии заявили о постоянной панике в Киеве из-за «Орешника»

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что киевский режим охвачен паникой из-за возможного применения Россией ракет «Орешник».
В эфире своего YouTube-канала он отметил, что слухи о готовящемся ударе по правительственным зданиям привели к отъезду западных дипломатов и массовой неявке депутатов на заседания Верховной рады. Эта нервозность, по его словам, обнажает критическую уязвимость Украины.
Меркурис полагает, что в ближайшие 43 дня, к апрелю, следует ожидать крупного наступления российской армии, которое начнётся после весенней оттепели. По его оценке, в сложившихся условиях у Украины нет ресурсов, чтобы ему противостоять.
Ранее сообщалось, что на Западе обратили внимание на странное заявление Мерца о России.
