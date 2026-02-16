Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Чехии Мацинка заставил Клинтон нервничать из-за гендерной политики

На Мюнхенской конференции по безопасности в ходе дискуссии чешский вице-премьер Пётр Мацинка заставил нервничать экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, говоря о гендерной политике. Трансляция велась на YouTube-канале конференции.

Мацинка также пытался объяснить причины победы американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах. По его словам, успех республиканца связан с отрывом политических и экономических элит от нужд большинства населения. В числе факторов Мацинка назвал навязывание определённых взглядов на гендер, отметив, что научные данные подтверждают существование лишь двух полов.

После этих слов Клинтон выразила недовольство. Вице-премьер попросил её не перебивать и поинтересовался, вызывает ли его позиция у неё раздражение.

«Я не нервничаю. Это делает меня очень-очень несчастной», — сказала Клинтон.

А ранее Хиллари Клинтон подвергла критике действия американских властей, которые привели к прекращению действия Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией. По её словам, это является ошибкой. Она напомнила, что Москва выступала с инициативой продлить действие договора ещё на год, однако Белый дом отклонил это предложение. При этом она выразила надежду, что сторонам всё же удастся прийти к новой договорённости по контролю над ядерными вооружениями.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше