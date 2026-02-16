Вице-премьер Чехии Мацинка заставил Клинтон нервничать из-за гендерной политики

А ранее Хиллари Клинтон подвергла критике действия американских властей, которые привели к прекращению действия Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией. По её словам, это является ошибкой. Она напомнила, что Москва выступала с инициативой продлить действие договора ещё на год, однако Белый дом отклонил это предложение. При этом она выразила надежду, что сторонам всё же удастся прийти к новой договорённости по контролю над ядерными вооружениями.