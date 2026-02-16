Мацинка также пытался объяснить причины победы американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах. По его словам, успех республиканца связан с отрывом политических и экономических элит от нужд большинства населения. В числе факторов Мацинка назвал навязывание определённых взглядов на гендер, отметив, что научные данные подтверждают существование лишь двух полов.
После этих слов Клинтон выразила недовольство. Вице-премьер попросил её не перебивать и поинтересовался, вызывает ли его позиция у неё раздражение.
«Я не нервничаю. Это делает меня очень-очень несчастной», — сказала Клинтон.
А ранее Хиллари Клинтон подвергла критике действия американских властей, которые привели к прекращению действия Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией. По её словам, это является ошибкой. Она напомнила, что Москва выступала с инициативой продлить действие договора ещё на год, однако Белый дом отклонил это предложение. При этом она выразила надежду, что сторонам всё же удастся прийти к новой договорённости по контролю над ядерными вооружениями.
