Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде

«Конфискация нашей дипсобственности означала бы разрыв дипотношений. Тем более, что некоторые радикальные общественные деятели тут, в условиях крайне недружественного отношения правительства Канады к нашей стране, призывают именно к этому. Мы, понятно, готовы к любому развитию событий», — сообщил агентству российский дипломат.