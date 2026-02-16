Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде

Степанов: конфискация Канадой собственности России приведет к разрыву отношений.

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Возможная конфискация Канадой российской дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений, однако Москва готова к любым событиям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Конфискация нашей дипсобственности означала бы разрыв дипотношений. Тем более, что некоторые радикальные общественные деятели тут, в условиях крайне недружественного отношения правительства Канады к нашей стране, призывают именно к этому. Мы, понятно, готовы к любому развитию событий», — сообщил агентству российский дипломат.

Степанов выразил надежду на то, что до срыва отношений в пропасть дело все же не дойдет.