Посол рассказал о возможной конфискации дипсобственности России в Канаде

ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Возможная конфискация Канадой российской дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений, однако Москва готова к любым событиям, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
«Конфискация нашей дипсобственности означала бы разрыв дипотношений. Тем более, что некоторые радикальные общественные деятели тут, в условиях крайне недружественного отношения правительства Канады к нашей стране, призывают именно к этому. Мы, понятно, готовы к любому развитию событий», — сообщил агентству российский дипломат.
Степанов выразил надежду на то, что до срыва отношений в пропасть дело все же не дойдет.