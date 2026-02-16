Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что Украина доигралась до террористической ячейки

Украина достигла состояния международной террористической ячейки с неонацистской прошивкой. Об этом в воскресенье, 15 февраля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Украина достигла состояния международной террористической ячейки с неонацистской прошивкой. Об этом в воскресенье, 15 февраля, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— У меня вопрос к мировым специалистам в области международного терроризма: А вы где все? Почему на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки, — заявила она на передаче «Большая игра» на Первом канале.

По ее словам, речь идет о международном терроризме, который подпитывают оружием, деньгами и политической поддержкой извне.

— Целый конгломерат стран под зонтиком НАТО, — пояснила дипломат.

В частности, Киев совершает теракты не только против мирных жителей, но и работников социальных служб, добавила Захарова.

— Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается тут же на место преступления, для того, чтобы убить еще и тех людей, которые представляют соцслужбы, службы спасения, — отметила она.

Украинского президента Владимира Зеленского нужно ловить за его слова о россиянах в сборных других стран на ОИ-2026. Об этом 14 февраля заявила Мария Захарова.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше