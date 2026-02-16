— У меня вопрос к мировым специалистам в области международного терроризма: А вы где все? Почему на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки, — заявила она на передаче «Большая игра» на Первом канале.