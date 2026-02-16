Ричмонд
Энергетическое перемирие станет темой переговоров в Женеве

Вопрос о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру внесут в повестку трёхсторонних переговоров в Женеве. Об этом сообщил информированный западный источник, пишет ТАСС.

Собеседник агентства подтвердил, что тему энергетического перемирия обязательно поднимут. Встреча с участием делегаций России, Украины и США запланирована на 17−18 февраля. Швейцария выступает в роли принимающей стороны.

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Швейцария гарантирует безопасный пролёт российской делегации для участия в переговорах в Женеве. Депутат кантонального парламента Женевы, журналист и писатель Ги Меттан расценил проведение переговоров в Швейцарии как проявление доброй воли со стороны Москвы. По его словам, до начала СВО Россия часто выбирала Женеву в качестве площадки для диалога. После 24 февраля 2022 года, когда Швейцария поддержала Киев, Москва изменила отношение к Берну.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

