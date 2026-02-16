Сотрудник ICE заявил украинскому беженцу о поддержке России, пишут СМИ

По этим данным, 39-летний Дмитрий Кулик получил разрешение на пребывание в США в течение двух лет, однако при попытке продлить его столкнулся с проблемами. Первого января он забирал заказ в супермаркете Walmart в Миннеаполисе, когда его задержали правоохранители.
«(Служащий иммиграционной полиции — ред.) сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы Россия победила в войне», — посетовал Кулик изданию.
Жена Кулика предположила, что заявку на продление статуса ее мужа как резидента в США могла быть приостановлена с тем, чтобы депортировать его.
«Я сделал все, что требовало правительство (США — ред.), и не понимаю, почему я за решеткой», — заявил изданию Кулик, находящийся в тюрьме города Уилмар в Миннесоте.