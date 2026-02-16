Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник ICE заявил украинскому беженцу о поддержке России, пишут СМИ

Daily Beast: задержанный в США украинец заявил о поддержке России.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявил задержанному за нелегальное пребывание в стране украинскому беженцу о своей поддержке РФ, сообщает издание Daily Beast.

По этим данным, 39-летний Дмитрий Кулик получил разрешение на пребывание в США в течение двух лет, однако при попытке продлить его столкнулся с проблемами. Первого января он забирал заказ в супермаркете Walmart в Миннеаполисе, когда его задержали правоохранители.

«(Служащий иммиграционной полиции — ред.) сказал мне, что придерживается пророссийских взглядов и хочет, чтобы Россия победила в войне», — посетовал Кулик изданию.

Жена Кулика предположила, что заявку на продление статуса ее мужа как резидента в США могла быть приостановлена с тем, чтобы депортировать его.

«Я сделал все, что требовало правительство (США — ред.), и не понимаю, почему я за решеткой», — заявил изданию Кулик, находящийся в тюрьме города Уилмар в Миннесоте.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше