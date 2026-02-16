Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца в Мюнхене о том, что Россия должна потерпеть поражение, не соответствует действительности. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Таков теперь новый язык Германии, где звучит так, будто Германия фактически вступила в войну с Россией. И поражение России, по его мнению, должно вернуть стабильность и порядок. Это никак не согласуется с новыми реалиями — не только с новым международным распределением сил, но и с тем, как на самом деле развивается конфликт», — сказал профессор в эфире YouTube-канала.
Дизен отметил, что Мерц использовал крайне агрессивную риторику. По его словам, канцлер утверждал, будто Германия и Европа нанесли России «неслыханные потери и издержки».
Ранее Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит страны Евросоюза по военной мощи, несмотря на значительно более высокий ВВП ЕС. Он отметил, что Европа не использует в полной мере свои возможности в военной, политической и технологической сферах.