МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев преследует по политически мотивированным статьям более 10 тысяч украинцев, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Украина как чистой воды военная диктатура измывается в первую очередь над своим населением. По политически мотивированным статьям, по нашим данным, более 10 тысяч человек прошли и проходят через судебную систему Украины. Украина эти данные скрывает», — сказал Мирошник.
«В основном это статьи за угрозу территориальной целостности, финансирование терроризма. Это набор статей, по которым киевский режим Зеленского загоняет в тюрьму политически неблагонадежных», — добавил он.