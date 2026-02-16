Ричмонд
Киев преследует по политическим статьям тысяч украинцев, заявил Мирошник

Мирошник: Киев преследует более десяти тысяч украинцев по политическим мотивам.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Киев преследует по политически мотивированным статьям более 10 тысяч украинцев, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Украина как чистой воды военная диктатура измывается в первую очередь над своим населением. По политически мотивированным статьям, по нашим данным, более 10 тысяч человек прошли и проходят через судебную систему Украины. Украина эти данные скрывает», — сказал Мирошник.

«В основном это статьи за угрозу территориальной целостности, финансирование терроризма. Это набор статей, по которым киевский режим Зеленского загоняет в тюрьму политически неблагонадежных», — добавил он.