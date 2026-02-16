Украинское правительство уже вступило на путь распада, заявил в интервью Рэйчел Блевинс американский аналитик в сфере обороны Андрей Мартьянов, ссылаясь на источники в Киеве.
Также, по мнению эксперта, Украина может утратить статус независимого государства.
«Этот процесс уже запущен. Уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — заявил аналитик.
Он также добавил, что в случае углубления процесса распада отдельные государства Евросоюза могут взять под свой контроль западные регионы Украины.
«Разумеется, ни у кого нет желания допустить сохранение укоренившихся на территории Украины криминальных структур и бандитизма после того, как действующее правительство окончательно прекратит свое существование», — отметил Мартьянов.
Ранее в Раде сообщили, что зрители массово уходили с речи Владимира Зеленского в Мюнхене.