В делегацию Госдумы в США вошли депутаты из четырёх ключевых фракций

«Большинство от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от “Единой России”. Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам», — рассказал первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. По его словам, интерес к переговорам проявляют все комитеты палаты.