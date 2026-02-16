В делегацию Госдумы в США вошли депутаты из четырёх ключевых фракций

«Большинство от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от “Единой России”. Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам», — рассказал первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. По его словам, интерес к переговорам проявляют все комитеты палаты.
Дмитрий Новиков подтвердил, что делегация формировалась с учётом разнообразия партий и комитетов. При этом участие фракции «Новые люди» на переговорах считается маловероятным. Состав группы, включая её руководителя, уже утверждён.
Ранее Швейцария гарантировала безопасный пролёт российской делегации для участия в переговорах в Женеве. Встреча запланирована на 17−18 февраля. Переговоры пройдут в трёхстороннем формате с участием представителей России, Украины и США. Швейцарская сторона выступает принимающей площадкой и берёт на себя организационные вопросы, включая обеспечение безопасности прибытия делегаций.
