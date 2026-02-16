Ричмонд
+7°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В делегацию Госдумы в США вошли депутаты из четырёх ключевых фракций

В состав делегации Государственной думы для переговоров с конгрессменами США вошли депутаты как минимум четырёх партий, представляющие разные комитеты нижней палаты. Основу группы составляют члены комитета по международным делам, однако участие примут также парламентарии из других комитетов, сообщает газета «Известия».

Источник: Life.ru

«Большинство от комитета по международным делам, но будут и представители других комитетов. Больше всего представителей будет от “Единой России”. Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам», — рассказал первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа. По его словам, интерес к переговорам проявляют все комитеты палаты.

Дмитрий Новиков подтвердил, что делегация формировалась с учётом разнообразия партий и комитетов. При этом участие фракции «Новые люди» на переговорах считается маловероятным. Состав группы, включая её руководителя, уже утверждён.

Ранее Швейцария гарантировала безопасный пролёт российской делегации для участия в переговорах в Женеве. Встреча запланирована на 17−18 февраля. Переговоры пройдут в трёхстороннем формате с участием представителей России, Украины и США. Швейцарская сторона выступает принимающей площадкой и берёт на себя организационные вопросы, включая обеспечение безопасности прибытия делегаций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше