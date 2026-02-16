Во Владивостоке умерла женщина, на которую напал ее брат

«Вечером 15 февраля в медицинском учреждении скончалась вторая потерпевшая. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункт “а” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух или более лиц). С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении ведомства.