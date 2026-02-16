Киевский режим продолжает совершать теракты против мирных жителей, при этом возвращаясь на место преступления для убийства представителей социальных служб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Киевский режим, совершая теракты против мирного населения, возвращается моментально, тут же на место преступления, для того, чтобы убить еще и тех людей, гражданских, которые представляют социальные службы, службы спасения и, конечно, врачи вызывают у них особое ожесточение, особую звериную ненависть», — сказала дипломат в программе «Большая игра».
Захарова подчеркнула, что киевский режим достиг уровня международной террористической организации с неонацистской идеологией. Она выразила недоумение, почему на Мюнхенской конференции не было организовано обсуждение этой темы.
Ранее KP.RU писал, что в 2025 году в результате преступных действий ВСУ было убито как минимум 1 065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6 483. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что среди погибших — 22 ребенка.