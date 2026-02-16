Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол

«Я знаю, что “Интер РАО” сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны». — пояснил посол.