Эфиопия ждет инвесторов из России для работы в энергетике, заявил посол

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эфиопия ждет инвесторов из России для сотрудничества в энергетике, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Генет Тешоме Жирру.
По словам дипломата, правительство Эфиопии пытается создать «некий микс возобновляемой энергии» для обеспечения источниками энергии всей территории страны.
«Гидроэлектростанции — одна из альтернатив. Мы ищем сотрудничество с частными компаниями, нам также необходимы инвестиции в этот сектор», — сказал он.
«Я знаю, что “Интер РАО” сейчас ведет переговоры с Эфиопией по этому вопросу. Надеюсь, мы увидим результаты. Конечно, если какие-то российские компании заинтересованы в инвестировании в этот сектор, я говорю сейчас не только о гидроэнергетике, но и о других возобновляемых источниках энергии, они могут напрямую связаться с нами или с ведомствами нашей страны». — пояснил посол.
В Эфиопии есть и другие проекты, уже по СПГ, указал он.
«Нам нужны технологии для его (газа) переработки. У нас также есть сырая нефть, поэтому компании по разработке месторождений могут также изучить возможности для инвестиций», — подчеркнул он.