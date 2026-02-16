Ричмонд
Названа основная тема для обсуждения на трехсторонней встрече в Женеве

На предстоящих 17−18 февраля трёхсторонних переговорах в Женеве между Россией, Украиной и США будет поднята тема энергетического перемирия.

На предстоящих 17−18 февраля трёхсторонних переговорах в Женеве между Россией, Украиной и США будет поднята тема энергетического перемирия. Об этом ТАСС сообщил информированный западный источник.

6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с председательствовавшим в ОБСЕ главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисом, обсуждая пути преодоления кризиса организации и её возможную роль в содействии диалогу.

Два предыдущих раунда консультаций в трёхстороннем формате прошли в Абу-Даби в конце января и начале февраля; первую российскую делегацию возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков. В Женеве делегацию РФ поведёт помощник президента Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что Швейцария гарантировала безопасный пролет и пребывание делегации РФ на переговорах.

