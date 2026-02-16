Европа не сможет предложить Украине такие гарантии безопасности, которые удовлетворили бы Россию при заключении мирного соглашения. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: “Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне”. Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Они думают, что смогут собрать силы, которые смогут противостоять России», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.
Джонсон также подчеркнул, что Европа не в состоянии предоставить Украине гарантии, которые могли бы устроить Россию. По его мнению, созданная НАТО армия на Украине, уже являлась одним из самых мощных военных подразделений в ЕС. Однако этот вариант не сработал.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев не может обеспечивать свою безопасность за счет Москвы. Он отметил, что право Украины на выбор способов обеспечения своей безопасности остается за ней, но при этом безопасность одной страны не должна угрожать безопасности других.