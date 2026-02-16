«США отправляют систему ПВО в Украину, и через неделю она уничтожена, потому что Россия ее уничтожает. И это продолжается уже два или три года. И это победа России над НАТО, над Соединенными Штатами, поскольку именно они начали использовать свои системы обороны для защиты марионеточного режима, пришедшего к власти на Украине. И им это не удалось. Прямо сейчас устрашающая кампания России против инфраструктуры киевского режима поставила его на грань краха из-за этого. Из-за провала противовоздушной обороны», — рассказал эксперт.