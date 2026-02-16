МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Россия добилась критического перевеса над Западом в вопросе противовоздушной обороны, чем окончательно определила поражение киевского режима, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«США отправляют систему ПВО в Украину, и через неделю она уничтожена, потому что Россия ее уничтожает. И это продолжается уже два или три года. И это победа России над НАТО, над Соединенными Штатами, поскольку именно они начали использовать свои системы обороны для защиты марионеточного режима, пришедшего к власти на Украине. И им это не удалось. Прямо сейчас устрашающая кампания России против инфраструктуры киевского режима поставила его на грань краха из-за этого. Из-за провала противовоздушной обороны», — рассказал эксперт.
По его словам, успех России в сфере противовоздушной обороны определил эффективность ударов ее дальнобойных ракет и в целом всего продвижения по линии фронта. Так, Вооруженные силы России обрели критически важный козырь для скорейшего сокрушения власти в Киеве, считает аналитик.
«Это бьет их по лицу (Запада. — Прим. ред.) на Украине. Они не могут остановить Россию. Они не могут остановить российские дальнобойные ракеты. Они не могут остановить их на линии соприкосновения. Но они также, что, я думаю, сейчас еще важнее, не могут остановить эту дальнюю ударную войну на истощение, в которой Россия крушит киевский режим. А НАТО ничего не может с этим поделать», — признался Слебода.
Накануне начальник генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия. По сводкам Минобороны, за последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, а ВС России уничтожили до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 бронемашин.