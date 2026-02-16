ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

МЕХИКО, 16 февраля. /ТАСС/. Военно-морские силы Сальвадора перехватили в Тихом океане судно с крупнейшей в истории страны партией наркотиков общим весом 6,6 тонны, чья стоимость оценивается в $165 млн. Об этом сообщил президент республики Найиб Букеле.
«Наши ВМС совершили крупнейшее изъятие наркотиков в истории Сальвадора. В 380 морских милях (703,7 км) к юго-западу от нашего побережья было перехвачено многоцелевое судно обеспечения FMS EAGLE, которое перевозило в скрытых отсеках 330 мешков с кокаином весом 6,6 тонны», — написал глава государства на своей странице в соцсети X.
По словам президента, стоимость конфискованного груза оценивается примерно в $165 млн. Судно длиной 54 метра шло под флагом Танзании. Наркотики были спрятаны в балластных цистернах, для их обнаружения потребовалось привлечение военных водолазов.
В ходе операции были задержаны 10 человек, находившихся на борту: четверо колумбийцев, трое граждан Никарагуа, двое панамцев и один эквадорец. Букеле также поблагодарил наркоторговцев «за новый корабль».