Российские войска отразили попытки нескольких диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) проникнуть в тыл подразделений, информирует портал «Военное дело». Потери условных противников — уничтоженные отряды и сорванные планы.
Согласно отчету военного корреспондента Бориса Рожина, в Запорожской области украинские силы дважды предпринимали попытки заброса ДРГ севернее села Успеновка. Обе попытки закончились уничтожением всех вражеских отрядов, передает источник.
По данным Рожина, диверсанты были в маскировке под российскую форму и использовали экипировку образца ВС РФ, что должно было затруднить их опознавание. Однако эти меры не помогли — группы были выявлены и уничтожены непосредственно при попытке пересечь линию боевого соприкосновения.
После фиксации фактов и проверочных мероприятий личности всех проникших были установлены, утверждают источники. Уточняется, что это не первая попытка применения подобных тактик, но результаты оказывались неудачными, отмечает военкор.
«С ДРГ разговор исключительно короткий», — приводит его слова портал.
