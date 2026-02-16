В Европе спорят о сроках приема Украины в ЕС

Ранее газета Politico информировала, что в Евросоюзе обсуждается план из пяти пунктов, предусматривающий предоставление Украине частичного членства уже в 2027 году. По данным издания, документ предполагает механизм обхода возможного вето со стороны Венгрии. В публикации указывается, что расчет строится в том числе на политические изменения после парламентских выборов в стране, где премьер-министр Виктор Орбан занимает жесткую позицию по украинскому вопросу.