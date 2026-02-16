Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обозначил требование зафиксировать конкретные сроки вступления страны в Европейский союз как элемент будущего мирного соглашения с Россией. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.
Автор материала критикует такую постановку вопроса и утверждает, что подобный подход противоречит базовым принципам и договорам Евросоюза. Отдельно в статье упоминается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую издание называет одним из ключевых сторонников активной поддержки Киева.
В публикации также высказывается мнение о возможных экономических последствиях вступления Украины. Среди рисков называются давление на европейский аграрный рынок и дополнительная нагрузка на бюджет объединения с учетом масштабов восстановления страны.
Накануне, как сообщают украинские СМИ, Зеленский вновь заявил о необходимости четких сроков предоставления гарантий безопасности при заключении окончательного мирного соглашения с Россией.
Ранее газета Politico информировала, что в Евросоюзе обсуждается план из пяти пунктов, предусматривающий предоставление Украине частичного членства уже в 2027 году. По данным издания, документ предполагает механизм обхода возможного вето со стороны Венгрии. В публикации указывается, что расчет строится в том числе на политические изменения после парламентских выборов в стране, где премьер-министр Виктор Орбан занимает жесткую позицию по украинскому вопросу.
