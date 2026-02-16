Ричмонд
ВС РФ применили новый аппарат для восстановления оптоволоконного кабеля БПЛА

В Минобороны отметили, что в военнослужащие группировки «Центр» имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденных беспилотников.

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки «Центр» опробовали новейший сварочный аппарат, позволяющий восстанавливать оптоволоконные кабели для беспилотников. Об этом рассказал боец с позывным Кино в видео от Минобороны РФ.

«Это сварочный аппарат для оптоволокна магистрального типа. Нужен для того, чтобы оптоволоконную леску можно было к чему-то подсоединять. Этот аппарат мы получили от Министерства обороны недавно. Он позволяет выполнять нашу работу более качественно», — сказал он.

В Минобороны отметили, что в военнослужащие группировки «Центр» имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденных беспилотников. Помимо нового сварочного аппарата для спайки оптоволоконного кабеля мастера также используют 3D-принтер, который позволяет в короткие сроки создавать необходимые детали.

В ведомстве также подчеркнули, что в ходе работы специалисты заменяют вышедшие из строя узлы и агрегаты, готовят и тестируют беспилотники перед отправкой на передовую, а также внедряют новые решения с учетом полученного в зоне СВО боевого опыта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше