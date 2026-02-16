Танкисты ВС РФ поспособствовали наступлению мотострелков в Харьковской области

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Экипаж танка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач создали необходимые условия для наступления мотострелковых подразделений в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
«На одном из направлений СВО в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности Один из экипажей танков, получив точные координаты нахождения противника, выполнил стрельбу фугасными снарядами по боевикам ВСУ на дистанцию более 8 километров, что позволило создать условия для мотострелковых подразделений к продолжению наступления», — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, корректировка стрельбы и контроль попаданий выполнялись операторами войск беспилотных систем танкового полка, что позволило оперативно отработать по целям с наименьшим расходом боеприпасов.
Там отметили, что по завершению огневого налета танкисты произвели маневр, сменив огневую позицию для обеспечения маскировки и защиты от ответного огня противника.
«Применение стрельбы с закрытых огневых позиций в сочетании с корректировкой с помощью БПЛА позволяет танкистам уничтожать военные объекты противника с высокой эффективностью и минимальным расходом боеприпасов, обеспечивая при этом повышенную выживаемость экипажей и сохранность вооружения за счет исключения их обнаружения средствами вражеской контрбатарейной борьбы и воздушной разведки», — добавили в военном ведомстве.