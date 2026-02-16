Померялся животом: к чему приведут нападки Зеленского на Орбана

Владимир Зеленский дважды оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru рассказал, зачем Зеленский устроил травлю венгерского политика.
Напомним, конференция в Мюнхене проходила с 13 по 15 февраля. Во время нее Зеленский, как минимум, дважды сделал публичные нелицеприятные заявления в сторону Орбана.
В частности, глава киевского режима заявил, что Орбан «подталкивает всех в Европе быть лучше хотя бы для того, чтобы никогда не становиться таким как он. Человеком, который будто забыл, что значит слово “стыд”».
Незадолго до этого Зеленский сказал, что венгерский премьер «думает о росте своего живота, а не об армии». Орбан в ответ выразил ему благодарность за данную всем возможность оценить, насколько уместной является идея принять Украину в ЕС.
Скачко, комментируя этот инцидент, отметил, что эта кампания очень выгодна Зеленскому.
«Медийная кампания против Орбана совсем ему невыгодна, а Зеленский специально ее устроил. Последний специально использует уже заезженную тему с Украиной. Он разыгрывает карту, что Орбан якобы против демократии, против всего передового, поэтому и борется с Зеленским. А Зеленский и сам пиарится на этой теме, поднимая свой рейтинг внутри страны, рассказывая всем, что он якобы патриот и самый настоящий демократ, и якобы именно поэтому венгры выступают против Украины», — отметил Скачко.
Во время той же конференции генсек НАТО Рютте рассказал, как общался в Киеве с собакой. Психиатр Шуров оценил это заявление.