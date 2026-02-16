Померялся животом: к чему приведут нападки Зеленского на Орбана

«Медийная кампания против Орбана совсем ему невыгодна, а Зеленский специально ее устроил. Последний специально использует уже заезженную тему с Украиной. Он разыгрывает карту, что Орбан якобы против демократии, против всего передового, поэтому и борется с Зеленским. А Зеленский и сам пиарится на этой теме, поднимая свой рейтинг внутри страны, рассказывая всем, что он якобы патриот и самый настоящий демократ, и якобы именно поэтому венгры выступают против Украины», — отметил Скачко.