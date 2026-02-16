Ричмонд
Глава евродипломатии неожиданно процитировала Капитана Америку в Мюнхене

Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к образам из киновселенной Marvel, сообщает европейская пресса.

Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к образам из киновселенной Marvel, сообщает европейская пресса. В своей речи она перефразировала известный лозунг супергероев.

Выступая перед участниками форума, Каллас заявила о необходимости консолидации Европы и процитировала фразу, отсылающую к выражению «Мстители, общий сбор», которое традиционно связывают с персонажем Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка. Также она привела мысль о том, что героев определяет выбранный ими путь, а не врожденные способности.

По словам политика, Европа должна сосредоточиться на обеспечении собственной безопасности, защите соседей и выстраивании партнерств по всему миру. Эту линию она обозначила как стратегический выбор объединения.

Ранее вокруг фигуры Каллас звучала критика со стороны отдельных европейских политиков. В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в комментарии РИА Новости заявил, что ее назначение на пост главы европейской дипломатии стало сознательной провокацией.

В конце ноября газета Politico сообщала, что государственный секретарь США избегает встреч с Каллас на фоне напряженных отношений с администрацией Белого дома. По данным издания, внутри Евросоюза она якобы играет более жесткую роль в переговорах с рядом стран-членов.

