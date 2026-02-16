Глава евродипломатии неожиданно процитировала Капитана Америку в Мюнхене

Выступая перед участниками форума, Каллас заявила о необходимости консолидации Европы и процитировала фразу, отсылающую к выражению «Мстители, общий сбор», которое традиционно связывают с персонажем Стивом Роджерсом, известным как Капитан Америка. Также она привела мысль о том, что героев определяет выбранный ими путь, а не врожденные способности.