Украинские власти пребывают в состоянии нервозности в связи с возможностью применения Россией ракеты «Орешник», заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Это, по его мнению, свидетельствует о высокой степени уязвимости Украины.
Аналитик отметил, что в Киеве усиливаются опасения относительно вероятного удара, предположительно, с использованием ракеты «Орешник».
«Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел “Орешник” на Украину. В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность», — резюмировал эксперт.
Меркурис подчеркнул, что состояние повышенной тревоги дополнительно усугубляет слабые стороны ВСУ. Стратегическое преимущество, достигнутое Россией, в том числе благодаря наличию ракеты «Орешник», создает для Украины крупные неприятности.
Ранее генерал-майор Сергей Липовой также рассказал aif.ru, какое вооружение необходимо применить, чтобы разгромить центры принятия решений киевского режима.