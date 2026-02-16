В Пхеньяне построили улицу в честь участников боевых действий в Курской области

ПХЕНЬЯН, 16 февраля. /ТАСС/. Строительство улицы Сэбёль («Новая звезда») в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков завершилось в столице КНДР в районе Хвасон («Марс»). В церемонии принял участие глава государства Ким Чен Ын, сообщило агентство ЦТАК.
На улице Сэбёль возведена группа монументальных архитектурных сооружений, «в которых запечатлен настрой всего народа страны вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев — бойцов зарубежной военной операции, которые без малейшего колебания отдали свои жизни для бессмертной чести и вечного процветания великой нашей Родины», подчеркивает ЦТАК. Приказ о строительстве новой улицы для членов семей павших бойцов ранее отдал Ким Чен Ын, который на всех этапах контролировал процесс строительства и руководил им.
В церемонии приняли участие руководящие кадры Трудовой партии Кореи, правительства и ведомств вооруженных сил, будущие жители улицы, бойцы зарубежной военной операции, представители Минобороны, военнослужащие частей Корейской народной армии, строители, преподаватели и другие.
В своей речи Ким Чен Ын отметил, что «завершение строительства улицы с названием Сэбёль, которое нашло свое место в сердцах граждан как символ блестящей жизни бойцов, представляет собой волнующий момент, вписывающий в историю Пхеньяна самую героическую эпоху, олицетворяющую силу Кореи, величие, достоинство и честь».
Лидер КНДР подчеркнул, что улица Сэбёль стала предметом гордости не только Пхеньяна, но и всей страны. Он перерезал красную ленту, символизирующую окончание строительства, после чего передал ордера на жилплощадь членам семей павших бойцов и пообщался с ними. Затем состоялся концерт.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Россия глубоко признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и что боевое братство Москвы и Пхеньяна воплотится в проектах взаимовыгодного сотрудничества на благо народов обеих стран.