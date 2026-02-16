В Пхеньяне построили улицу в честь участников боевых действий в Курской области

На улице Сэбёль возведена группа монументальных архитектурных сооружений, «в которых запечатлен настрой всего народа страны вечно передавать сияющие, как звезды, блестящие подвиги героев — бойцов зарубежной военной операции, которые без малейшего колебания отдали свои жизни для бессмертной чести и вечного процветания великой нашей Родины», подчеркивает ЦТАК. Приказ о строительстве новой улицы для членов семей павших бойцов ранее отдал Ким Чен Ын, который на всех этапах контролировал процесс строительства и руководил им.