Киев находится в состоянии постоянной тревоги из-за опасений применения российскими военными ракеты «Орешник», что выявляет уязвимости Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел “Орешник” на Украину. В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.
Меркурис отметил, что постоянная тревога делает уязвимыми слабые места киевской военной машины. Он добавил, что возможное применение «Орешника» может создать для Украины серьезные проблемы во время российской наступательной кампании.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские войска несут значительные потери. Президент России Владимир Путин отмечал, что это должно стимулировать Киев к урегулированию всех спорных вопросов и завершению конфликта мирным путем.