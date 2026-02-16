«Чрезвычайная паника»: угроза «Орешника» выявляет слабые места Киева

«Начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел “Орешник” на Украину. В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность», — сказал аналитик в эфире YouTube-канала.