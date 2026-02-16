В Кремле объяснили, в каком случае будут судиться из-за сувениров с Путиным: это требует решительных мер

Отметим, сегодня набирают популярность различные маски с изображением российских звезд и не только. На сегодняшний день свое недовольство происходящим выразил только актер Сергей Безруков. В ноябре прошлого года он подал в суд на предпринимательницу Кристину Соболевскую за незаконное использование его фотографии. Лицо актера использовали для карнавальных и тканевых масок, которые продавались на популярных онлайн-площадках.