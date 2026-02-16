В Кремле объяснили, в каком случае будут судиться из-за сувениров с Путиным: это требует решительных мер

Всевозможные сувенирные товары с изображением российского лидера Владимира Путина, в числе которых футболки, кружки и даже маски, говорят о популярности президента России. Потому, если нет признаков оскорбления личности, в Кремле не планируют судиться с производителями такой продукции. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможных судебных исках по этому поводу, Песков отметил, что подобных планов у Кремля нет.
«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона. Но в целом, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента. Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — объяснил позицию властей по этому вопросу пресс-секретарь президента.
Отметим, сегодня набирают популярность различные маски с изображением российских звезд и не только. На сегодняшний день свое недовольство происходящим выразил только актер Сергей Безруков. В ноябре прошлого года он подал в суд на предпринимательницу Кристину Соболевскую за незаконное использование его фотографии. Лицо актера использовали для карнавальных и тканевых масок, которые продавались на популярных онлайн-площадках.
В декабре выяснилось, что в качестве компенсации Безруков хотел получить от предпринимательницы полмиллиона рублей за то, что она использовала его изображение на масках, которые продаются онлайн.
Безруков потребовал 250 тысяч рублей за то, что его личные данные использовали без разрешения. Ещё 250 тысяч — за то, что его изображение использовали незаконно. Актёр также просит суд запретить ответчице распространять его личные данные в интернете.
После суда представитель Безрукова сказал журналистам, что актёр требует компенсацию по двум причинам: нарушение прав на личные данные и незаконное использование его изображения. Ответчица предложила снизить сумму компенсации или платить актёру деньги каждый раз, когда она продаёт маски.
Уже 20 января этого года стало известно, что маркетплейсы остановили продажу тканевых масок с изображением актера Сергея Безрукова после подачи иска артиста с требованием снять этот товар с продажи. Реклама этих товаров также была приостановлена.