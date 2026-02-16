Командир «Ахмата» сообщил о потерях «полка смерти» ВСУ на Сумщине

Остатки батальона 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который в СМИ называют «полком смерти», выведены из Сумской области из-за крупных потерь. Об этом РИА Новости заявил Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.
По словам командира спецназа «Ахмат», подразделение ранее было переброшено на сумское направление. Как утверждается, бойцы «Ахмата» совместно с 15-м танковым полком группировки войск «Север» изолировали батальон, после чего нанесли ему значительный урон.
Алаудинов сообщил, что, согласно перехватам, подразделение понесло серьезные потери и стало небоеспособным на данном участке. В результате оставшихся военнослужащих вывели для последующего переформирования.
Ранее он также заявлял, что украинское командование делало ставку на это подразделение при попытке усилить направление в Сумской области.
