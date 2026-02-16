Минобороны Индии пополнит запасы российских С-400 после операции «Синдур»

Комитет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил ускоренную закупку у России 288 ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом информирует Hindustan Times со ссылкой на источники.
Стоимость сделки оценивается в 100 млрд рупий, что составляет около $1 млрд. В партию войдут 120 ракет дальностью до 40 км и 168 ракет с дальностью от 150 до 400 км.
По данным издания, индийское военное ведомство сочло необходимым пополнить запасы боеприпасов к С-400. Комплексы активно применялись во время операции «Синдур» в мае 2025 года. Тогда, как утверждается, они использовались для нейтрализации пакистанских истребителей, разведывательных самолетов и беспилотников.
Также одобрен контракт с Россией сроком на один год на техническое обслуживание находящихся на вооружении Индии комплексов С-400. В рамках соглашения планируется создать на территории республики центр по обслуживанию и ремонту этих систем.
Источники Hindustan Times сообщили, что ВВС Индии выступают за дополнительную закупку еще пяти комплексов С-400, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» для их интеграции в национальную систему противовоздушной обороны.
В 2018 году Индия подписала контракт на приобретение пяти дивизионов С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая система «Триумф» была развернута в штате Пенджаб у границы с Пакистаном.
