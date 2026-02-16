Посол в Канаде прокомментировал вопрос о конфискованном Ан-124

«Вместе с тем наша принципиальная позиция в отношении односторонней конфискации, не раз доведенная до властей в Оттаве, неизменна: канадская сторона умышленно заманила сюда самолет “Волга-Днепр”, чтобы захватить, и постфактум состряпала псевдооснования для ареста и изъятия», — отметил Степанов.