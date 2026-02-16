Бааб отметил, что европейская демократия приобретает черты «антидемократического деспотизма». А если верить венгерскому премьеру Виктору Орбану, блок «решил вести войну» против России. Агрессивная риторика и цензура, по мнению эксперта, ограничивают общественные обсуждения, облегчая вовлечение граждан в конфликт.
Ранее берлинская газета заявила, что инцидент с участием президента Франции Эмманюэля Макрона на полях Мюнхенской конференции по безопасности обнажил серьёзные проблемы в отношениях между Парижем и Берлином. В Сети разошёлся видеоролик, запечатлевший, как Эмманюэль Макрон присоединился к совместной пресс-конференции Фридриха Мерца и Кира Стармера. На кадрах видно, как французский лидер несколько раз пытается поприветствовать немецкого коллегу, однако тот никак не реагирует на его жесты.
