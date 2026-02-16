Ричмонд
Клинцевич допустил появление на поле боя антропоморфных роботов

Клинцевич: антропоморфные роботы могут появиться на фронте в 2027 году.

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Антропоморфные роботы могут появиться на поле боя уже в 2027 году, заявил в беседе с РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Он объяснил, что сегодня многих военнослужащих можно назвать операторами, потому что они работают с достаточно сложными системами, часть военных валяются операторами беспилотников, а это требует серьезных знаний. Сейчас все становятся операторами робототехнических комплексов — наземных, водных или воздушных.

«И я не исключаю, что уже начиная со следующего года мы на фронте увидим антропоморфных роботов, потому что это дешевле и проще, чем человека посылать в бой», — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, антропоморфные роботы не нуждаются в еде, воде, обучении и дорогом обеспечении, как люди. Заменить их намного легче, чем живых военнослужащих.

«Он пришел на позицию — его не нужно кормить, если есть возможность запитывать электроэнергию, то все готово — он уже годами там может находится, он не устает, ему не нужна ни медицина, ни перевязка, вообще ничего. То есть, если это наступит — это будет действительно рывок, зона смерти будет пустая, вообще, без людей», — сказал военный аналитик.

Клинцевич подчеркнул, что вероятность появления таких роботов приближается к стопроцентной. Уже сейчас американский предприниматель Илон Маск закрывает два завода по производству автомобилей и начинает запускать миллионными тиражами своих антропоморфных роботов Tesla Bot с моторикой пальцев, которая превышает человеческие возможности.

Он не исключил, что пик применения первых антропоморфных роботов можно будет увидеть в 2027 году.

