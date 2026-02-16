ДОНЕЦК, 16 фев — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться ВС РФ в плен на запорожском направлении, были уничтожены огнем со стороны своих же подразделений, сообщил РИА Новости стрелок российской группировки войск «Восток» с позывным «Кай».
По его словам, группа украинских военных приняла решение сложить оружие из-за нежелания продолжать участие в боевых действиях. Российский беспилотник сопровождал их к точке, где находились подразделения ВС РФ.
«Наша “птица” (дрон — ред.) ведёт их к месту дислокации, где находится группа, чтобы их забрать. Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по сдающимся военнослужащим был нанесён удар с применением беспилотников.
«Шесть парней сдавались, дошли только двое — остальные были 200-е (убиты — ред.)», — добавил «Кай».