Диверсантов ВСУ в российской форме уничтожили под Успеновкой

Три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожили при попытке пройти в тыл российских подразделений в Запорожской области. Инцидент произошёл севернее села Успеновка. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. По его словам, диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ.

«Провалились на мелочи, как это всегда и бывает», — рассказал Рожин.

Эксперт уточнил, что группы пытались пройти на российскую сторону в два приёма. После проверки личности и подтверждения принадлежности к противнику их ликвидировали непосредственно в районе перехода. Он отметил, что в подобных случаях решение принимают без длительных процедур.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, интенсивность обстрелов выросла на Белгородском и Херсонском направлениях. Он указал на ухудшение ситуации в этих регионах.

