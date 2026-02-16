«Провалились на мелочи, как это всегда и бывает», — рассказал Рожин.
Эксперт уточнил, что группы пытались пройти на российскую сторону в два приёма. После проверки личности и подтверждения принадлежности к противнику их ликвидировали непосредственно в районе перехода. Он отметил, что в подобных случаях решение принимают без длительных процедур.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, интенсивность обстрелов выросла на Белгородском и Херсонском направлениях. Он указал на ухудшение ситуации в этих регионах.
