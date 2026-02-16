Поставки следующих партий Ил-114−300 эксплуатантам планируются в 2028 году

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Поставки следующих партий самолета Ил-114−300 эксплуатантам планируются в 2028 году, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«Поставки следующих партий самолетов эксплуатантам намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления», — сообщил Трутнев журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114.
Воздушное судно Ил-114−300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
