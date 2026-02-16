Килинкаров: Украину ждет «бабий бунт»

«Украина живёт в режиме военного положения, поэтому, конечно, протестный потенциал огромный. У людей накопилось очень много вопросов. Протесты, безусловно, проходят, люди предъявляют определённые претензии к власти. Но если говорить о масштабных акциях протеста, они требуют координации и, самое главное, лидеров, готовых взять на себя ответственность за проведение такого рода мероприятий. Пока таких лидеров на Украине нет, но они обязательно появятся.в нужное время в нужном месте. Я думаю, что это все напрямую связано, в том числе, с большой политикой и с предстоящей президентской кампанией», — сказал он.