Килинкаров: Украину ждет «бабий бунт»

На Украине есть огромный протестный потенциал, но пока нет лидеров, которые смогли бы его направить, отметил в беседе с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Так он прокомментировал протесты украинцев из-за отключения света, тепла и воды.
«Украина живёт в режиме военного положения, поэтому, конечно, протестный потенциал огромный. У людей накопилось очень много вопросов. Протесты, безусловно, проходят, люди предъявляют определённые претензии к власти. Но если говорить о масштабных акциях протеста, они требуют координации и, самое главное, лидеров, готовых взять на себя ответственность за проведение такого рода мероприятий. Пока таких лидеров на Украине нет, но они обязательно появятся.в нужное время в нужном месте. Я думаю, что это все напрямую связано, в том числе, с большой политикой и с предстоящей президентской кампанией», — сказал он.
По мнению политика, единственной движущей силой на Украине, которая принесет реальные изменения, может стать «бабий бунт».
«Я считаю, что на Украине единственная движущая сила, которая может смести все это, это бабий бунт. Ничего другого там не осталось в условиях военного положения, работы ТЦК, репрессивных органов. Кроме бабьего бунта там ничего нет, Бабий бунт тоже понятно, кто может возглавить. На каком-то этапе это будет востребовано и, может быть, эта схема может быть реализована», — объяснил Килинкаров.
Ранее бывший депутат Верховной Рады и член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с aif.ru заявил, что украинское общество, несмотря на морозы, постепенно выходит из апатии и начинает проявлять недовольство из-за проблем с электричеством и теплом. По его мнению, ситуация может перерасти в общенациональные беспорядки.