Производитель Ил-114 рассчитывает на одобрение главных изменений в марте

«Основные одобрения главных изменений мы планируем получить в самое ближайшее время. Надеюсь, что это месяц март, и до августа месяца планируем снять те ограничения, которые препятствовали бы началу эффективной эксплуатации самолётов в коммерческих авиакомпаний», — сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации ИЛ-114, которое провёл Юрий Трутнев в Доме правительства РФ.