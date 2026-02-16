Стармер намерен ограничить доступ детей к соцсетям и чат-ботам

Правительство намерено устранить пробелы в законодательстве, чтобы все поставщики чат-ботов на базе искусственного интеллекта соблюдали требования Закона о безопасности в Интернете. Особое внимание будет уделено борьбе с незаконным контентом, включая материалы, созданные с помощью ИИ.
Новые полномочия позволят вводить меры по защите детей: устанавливать минимальный возраст для пользования социальными сетями, ограничивать функции, способствующие привыканию, например, бесконечную прокрутку. Кроме того, обсуждаются ограничения на использование соцсетей, чат-ботов и VPN несовершеннолетними, а также возможное повышение возраста цифрового согласия.
«Как отец двоих подростков, я знаю о проблемах и заботах, с которыми сталкиваются родители, стремясь обеспечить безопасность своих детей в Интернете. Сегодня мы устраняем лазейки, которые подвергают детей риску, и закладываем основу для дальнейших действий. Мы действуем, чтобы защитить благополучие детей и помочь родителям ориентироваться в минном поле социальных сетей» — утверждает Стармер.
Напомним, в январе произошёл скандал с чат-ботом Grok. Нейросеть генерировала антисемитский контент и сексуальные изображения с детьми. Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения, требуя от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков. Позднее Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот, если он продолжит генерировать нелегальный контент.
