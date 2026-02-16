Ил-114−300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман

«Самолёт, на самом деле, вызывает интерес у большого количества наших (зарубежных — ред.) партнёров. Мы, безусловно, понимаем, что наша первоочередная задача — это насытить отечественный рынок, обеспечить наших российских эксплуатантов необходимым количеством самолётов, и потом пойдем дальше», — сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.