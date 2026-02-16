Ил-114−300 вызывает интерес у большого числа стран, заявил Бренерман

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Самолет Ил-114−300 вызывает интерес у большого количества стран, однако первоочередная задача — насытить российский рынок, заявил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.
«Самолёт, на самом деле, вызывает интерес у большого количества наших (зарубежных — ред.) партнёров. Мы, безусловно, понимаем, что наша первоочередная задача — это насытить отечественный рынок, обеспечить наших российских эксплуатантов необходимым количеством самолётов, и потом пойдем дальше», — сообщил Бренерман журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Как подчеркнул Бренерман, в стране эксплуатируется достаточно большой парк региональных самолётов, и его необходимо замещать. Единственный самолёт в этом классе — Ил-114−300.
Кроме того, по его словам, в рамках проведения испытаний в Якутске состоится крупная конференция с потенциальными эксплуатантами, на которой продемонстрируют машину и расскажут о её характеристиках.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что первые контракты с авиакомпаниями по поставке региональных пассажирских самолетов Ил-114−300 ожидаются 23 февраля.
Воздушное судно Ил-114−300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).