Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила о превращении Киева в террористическую ячейку

Киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской идеологией. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, действия украинских властей требуют оценки со стороны профильных специалистов в сфере международного терроризма.

«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведён круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки», — заявила дипломат.

Захарова уточнила, что речь идёт о международном терроризме, который получает поддержку извне. По её словам, поставки вооружений, финансов и политическая поддержка поступают от стран под «натовским зонтиком». Официальный представитель МИД РФ добавила, что украинская сторона совершает атаки против мирных жителей и работников социальных служб.

Ранее Мария Захарова комментировала заявления Владимира Зеленского о возможном проведении выборов на Украине. Дипломат напомнила, что бывший комик то агитирует выстраивать электоральный процесс, то в одну секунду передумывает или переносит его. При этом, по её словам, ничего удивительного в такой политике нет — киевский режим продолжает последовательно уничтожать государственность Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше