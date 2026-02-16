Захарова заявила о превращении Киева в террористическую ячейку

По её словам, действия украинских властей требуют оценки со стороны профильных специалистов в сфере международного терроризма.
«У меня вопрос к десяткам тысяч мировых специалистов в области международного терроризма: А вы где все? А почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведён круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно — неонацисткой прошивки», — заявила дипломат.
Захарова уточнила, что речь идёт о международном терроризме, который получает поддержку извне. По её словам, поставки вооружений, финансов и политическая поддержка поступают от стран под «натовским зонтиком». Официальный представитель МИД РФ добавила, что украинская сторона совершает атаки против мирных жителей и работников социальных служб.
Ранее Мария Захарова комментировала заявления Владимира Зеленского о возможном проведении выборов на Украине. Дипломат напомнила, что бывший комик то агитирует выстраивать электоральный процесс, то в одну секунду передумывает или переносит его. При этом, по её словам, ничего удивительного в такой политике нет — киевский режим продолжает последовательно уничтожать государственность Украины.
