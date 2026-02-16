«Яндекс Маркет» предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Яндекс Маркет» предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании.
«Яндекс Маркет» запустил сервис «Фулфилмент» для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране", — сообщили там.
Отмечается, что сервис оказывает услуги от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также продавцы смогут подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам.
В компании уточнили, что можно воспользоваться как всеми услугами сервиса, так и подключать отдельные операции под свои задачи, например, хранить товары на складах или передать компании только доставку с собственного сайта.
Указывается, что начинающие предприниматели смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. В свою очередь крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы компании.