Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Яндекс Маркет» предоставит свои услуги продавцам с других маркетплейсов

«Яндекс Маркет» предоставит доступ к инфраструктуре внешним интернет-магазинам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Яндекс Маркет» предоставит доступ к логистической инфраструктуре внешним интернет-магазинам и продавцам с других маркетплейсов, рассказали РИА Новости в компании.

«Яндекс Маркет» запустил сервис «Фулфилмент» для внешних интернет-магазинов и продавцов, работающих на других маркетплейсах. Он даст предпринимателям доступ к логистической инфраструктуре компании по всей стране", — сообщили там.

Отмечается, что сервис оказывает услуги от приемки и хранения товаров до обработки брака и утилизации. Также продавцы смогут подготовить поставку для пополнения склада магазина, другого маркетплейса и доставить заказы клиентам.

В компании уточнили, что можно воспользоваться как всеми услугами сервиса, так и подключать отдельные операции под свои задачи, например, хранить товары на складах или передать компании только доставку с собственного сайта.

Указывается, что начинающие предприниматели смогут сэкономить на инвестициях в собственную логистику, перенаправив средства, например, в маркетинг. В свою очередь крупные онлайн-магазины и те, кто активно развивает несколько каналов смогут передать все операционные процессы компании.