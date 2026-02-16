В МИД РФ высказывания Зеленского об Олимпиаде назвали проявлением неонацизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания президента Украины в адрес спортсменов с российскими корнями свидетельствуют о неонацистском характере киевских властей. Об этом она сказала в эфире Первого канала.
По словам дипломата, украинский лидер призвал иностранные государства не допускать к участию в Олимпийских играх атлетов, имеющих русское или российское происхождение, вне зависимости от страны, которую они представляют, и флага, под которым выступают. Захарова отметила, что в этих заявлениях речь шла не о национальной сборной России или государственной символике, а именно об этнической принадлежности спортсменов.
В МИД РФ считают подобную позицию проявлением дискриминации по национальному признаку.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщал о случаях политизации со стороны украинских спортсменов. В частности, фристайлистке Екатерине Коцар запретили выступать в шлеме с лозунгом в поддержку Украины. Также МОК предупредил украинскую сторону о недопустимости акций против спортсменов с российскими корнями после инцидентов с участием юниорской сборной Украины и скелетониста Владислава Гераскевича.
