В МИД РФ высказывания Зеленского об Олимпиаде назвали проявлением неонацизма

По словам дипломата, украинский лидер призвал иностранные государства не допускать к участию в Олимпийских играх атлетов, имеющих русское или российское происхождение, вне зависимости от страны, которую они представляют, и флага, под которым выступают. Захарова отметила, что в этих заявлениях речь шла не о национальной сборной России или государственной символике, а именно об этнической принадлежности спортсменов.