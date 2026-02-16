«Аврора» приобретет самолеты Ил-114−300 в 2028 году

«Машины поступят уже в 2026 году, а вот для “Авроры” они появляются только в 2028 году. Первые три машины будут как начальная эксплуатация, потому что машины новые, появятся “детские болезни”, и промышленность хочет их видеть рядом со своими заводами. А уже когда машины доведут в производственной работе до определённого состояния, 2028 год мы их ждём на Дальнем Востоке», — сообщил Сухоребрик журналистам по итогам совещания по перспективам производства и эксплуатации Ил-114, которое провёл вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.