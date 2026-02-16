Ричмонд
+7°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Европейцы, общий сбор!»: Каллас возомнила себя Капитаном Америкой на Мюнхенской конференции

Каллас объявила общий сбор супергероев, сравнив ЕС со вселенной Marvel.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас процитировала героя киновселенной Marvel. Свое заявление дипломат сделала на 62-ой Мюнхенской конференции по безопасности.

«Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», — сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас добавила, что путь Европы заключается в обеспечении своей безопасности, безопасности соседей и в построении партнерских отношений по всему миру.

Дипломат перефразировала известное выражение «Мстители, общий сбор!» из Marvel. Оно часто ассоциируется с персонажем Капитаном Америкой.

Ранее Кая Каллас утверждала, что у Европы якобы есть место за столом переговоров по Украине, но это не главное. По ее мнению, Брюссель должен сосредоточиться на четких требованиях к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отмечал, что для Европы нет места за столом переговоров.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше