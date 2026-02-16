«Европейцы, общий сбор!»: Каллас возомнила себя Капитаном Америкой на Мюнхенской конференции

Глава евродипломатии Кая Каллас процитировала героя киновселенной Marvel. Свое заявление дипломат сделала на 62-ой Мюнхенской конференции по безопасности.
«Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены», — сказала глава дипломатии ЕС.
Каллас добавила, что путь Европы заключается в обеспечении своей безопасности, безопасности соседей и в построении партнерских отношений по всему миру.
Дипломат перефразировала известное выражение «Мстители, общий сбор!» из Marvel. Оно часто ассоциируется с персонажем Капитаном Америкой.
Ранее Кая Каллас утверждала, что у Европы якобы есть место за столом переговоров по Украине, но это не главное. По ее мнению, Брюссель должен сосредоточиться на четких требованиях к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отмечал, что для Европы нет места за столом переговоров.