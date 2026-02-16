«Европейцы, общий сбор!»: Каллас возомнила себя Капитаном Америкой на Мюнхенской конференции

Ранее Кая Каллас утверждала, что у Европы якобы есть место за столом переговоров по Украине, но это не главное. По ее мнению, Брюссель должен сосредоточиться на четких требованиях к России. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отмечал, что для Европы нет места за столом переговоров.