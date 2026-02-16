Свою позицию Дмитриев изложил на личной странице в соцсети Х, комментируя публикацию Financial Times, посвящённую связям Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном. Глава РФПИ уточнил, что фонд установил тотальный контроль над вакцинной индустрией, используя для этого финансовые рычаги, поддержку государства и доминирование в медиапространстве. Дмитриев назвал эти действия следствием злых и пагубных мотивов.
«Фонд Гейтса установил всеобъемлющий, многоуровневый контроль над вакцинами при помощи финансирования, разрешений, государственной поддержки и доминирования в медиа из злых и пагубных мотивов. Они промывали мозги людям, продвигали плохие вакцины и не давали наилучшим спасать жизни», — написал Дмитриев.
По его словам, такая политика приводила к тому, что людям навязывали небезопасные или малоэффективные препараты, в то время как по-настоящему качественные вакцины, способные спасать жизни, не получали должного распространения. Ранее Дмитриев уже призывал к тщательному расследованию деятельности Гейтса в этой сфере на фоне обнародования материалов по делу Эпштейна.
Напомним, в конце января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Общий объём рассекреченных файлов превысил 3,5 миллиона. Сам Эпштейн, которому были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, скончался в тюрьме в 2019 году.
Ранее стало известно, что бриджистка Людмила Антонова, которую американский финансист Джеффри Эпштейн, вероятно, использовал для шантажа миллиардера Билла Гейтса, является уроженкой Тольятти. Она родилась в семье рабочего автозавода, её отец — чуваш по национальности — был одним из основателей местной национально-культурной автономии, а мать — из Воронежской области. В 2000 году Антонова поступила в Академию управления в Тольятти, где изучала менеджмент, а в рамках учебной программы познакомилась с бриджем — карточной игрой, которую преподавали как часть математического курса для развития аналитических навыков. Эта игра увлекла её настолько, что она стала профессионалом, а позже переехала в США и открыла собственный бридж-клуб. В Сети сохранилась её видеолекция, где на одном из слайдов она запечатлена вместе с Биллом Гейтсом.
