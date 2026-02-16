Дмитриев: Фонд Гейтса продвигал плохие вакцины в ущерб эффективным аналогам

Ранее стало известно, что бриджистка Людмила Антонова, которую американский финансист Джеффри Эпштейн, вероятно, использовал для шантажа миллиардера Билла Гейтса, является уроженкой Тольятти. Она родилась в семье рабочего автозавода, её отец — чуваш по национальности — был одним из основателей местной национально-культурной автономии, а мать — из Воронежской области. В 2000 году Антонова поступила в Академию управления в Тольятти, где изучала менеджмент, а в рамках учебной программы познакомилась с бриджем — карточной игрой, которую преподавали как часть математического курса для развития аналитических навыков. Эта игра увлекла её настолько, что она стала профессионалом, а позже переехала в США и открыла собственный бридж-клуб. В Сети сохранилась её видеолекция, где на одном из слайдов она запечатлена вместе с Биллом Гейтсом.