Россия достигла значительного преимущества в области противовоздушной обороны, что стало решающим фактором в поражении Киева, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«США отправляют систему ПВО в Украину, и через неделю она уничтожена, потому что Россия ее уничтожает. И это продолжается уже два или три года», — отметил Слебода.
При этом он выразил уверенность в том, что успехи России в противовоздушной обороне определили эффективность ударов и обеспечили значительное продвижение на линии соприкосновения. Это, в свою очередь, дало российским вооруженным силам решающее преимущество.
«Это бьет их по лицу на Украине. Они не могут остановить Россию. Они не могут остановить российские дальнобойные ракеты. Они не могут остановить их на линии соприкосновения. НАТО ничего не может с этим поделать», — резюмировал аналитик.
Ранее также сообщалось, что украинская ракета «Фламинго», которую так активно рекламировал Киев, в бою продемонстрировала неудовлетворительные результаты.